Названы 7 важных советов для правильной подготовки автомобиля к зиме





Прежде всего, отмечают специалисты, перед приходом зимы следует заменить комплект шин на соответствующий. Тем более, что если раньше многие могли позволить себе игнорировать данное требование, то сейчас за него штрафуют. Также перед наступлением морозов следует проверить работу системы опрыскивания заднего и ветрового стекол. Если летом в бачок системы водители наливают обычную воду, то с приходом низких температур существует опасность ее замерзания, что выведет систему из строя. Также следует проверить работу дворников, поскольку зимой они будут работать под повышенной нагрузкой, соскабливая остатки снега. Еще один важный элемент автомобиля, который требует проверки перед зимней эксплуатацией – это печка. Комфортная температура в салоне автомобиля важна, прежде всего, для водителя. Если человеку за рулем холодно, то он теряет концентрацию и рискует попасть в аварийную ситуацию. Да и в целом ездить за рулем неотапливаемой машины – сомнительное удовольствие.Очень важный момент, уверены эксперты, проверить состояние резиновых уплотнителей на дверях и при необходимости «пройтись по ним» силиконовой смазкой, чтобы в морозную погоду они попросту не примерзли. Не меньшее значение следует уделить и работоспособности системы электрообогрева зеркал. Наконец, не стоит игнорировать и необходимость своевременной замены масла. Последними пунктами в списке рекомендаций для автомобилистов значатся проверка состояния аккумуляторной батареи и стартера, особенно если ранее с ними уже были хотя бы какие-то проблемы.