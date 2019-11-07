В Skoda показали первые изображения салона новой Octavia
Skoda Octavia третьего поколения появилась еще в конце 2012 года, а потом получила обновление в 2016. Универсал заменят на совершенно новую модель 2020 года, до выхода которой показали первые изображения салона.
Интерьер будущей Skoda Octavia 2019 года был представлен в серии опубликованных рендеров. Они следуют за просочившимся эскизами, демонстрирующими обновленный внешний дизайн автомобиля. Четвертое поколение будет иметь множество новых технологий и гибридных силовых агрегатов, которые презентуют на следующей неделе. Универсал также получит многофункциональное рулевое колесо и приборную панель, которая включает центральную консоль с широкоэкранным информационно-развлекательным центром.
Конструктивные изменения в новых моделях хэтчбеков и универсалов касаются новых цельных фар и более широкой передней решетки радиатора. Экстерьер оснастят более изогнутым задним стеклом, увеличенным спойлером и большой вместимостью багажника. Диапазон двигателей вряд ли принесет много сюрпризов, но новинка скорее всего станет полуэлектрической.
Ожидается, что нынешние бензиновые двигатели немного переоборудуют, но клиент все равно будет иметь выбор между 1, 2, ли 3-литровым трехцилиндровым агрегатом, помимо гибридных и дизельных моторов. Хотя дебют Octavia произойдет в Праге 11 ноября, с последующими реализациями на рынке ЕС, до сих пор не сообщалось о стоимости предстоящего автомобиля.
Интерьер будущей Skoda Octavia 2019 года был представлен в серии опубликованных рендеров. Они следуют за просочившимся эскизами, демонстрирующими обновленный внешний дизайн автомобиля. Четвертое поколение будет иметь множество новых технологий и гибридных силовых агрегатов, которые презентуют на следующей неделе. Универсал также получит многофункциональное рулевое колесо и приборную панель, которая включает центральную консоль с широкоэкранным информационно-развлекательным центром.
Конструктивные изменения в новых моделях хэтчбеков и универсалов касаются новых цельных фар и более широкой передней решетки радиатора. Экстерьер оснастят более изогнутым задним стеклом, увеличенным спойлером и большой вместимостью багажника. Диапазон двигателей вряд ли принесет много сюрпризов, но новинка скорее всего станет полуэлектрической.
Ожидается, что нынешние бензиновые двигатели немного переоборудуют, но клиент все равно будет иметь выбор между 1, 2, ли 3-литровым трехцилиндровым агрегатом, помимо гибридных и дизельных моторов. Хотя дебют Octavia произойдет в Праге 11 ноября, с последующими реализациями на рынке ЕС, до сих пор не сообщалось о стоимости предстоящего автомобиля.
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Добавил: Ткачук Степан Вчера, 16:40