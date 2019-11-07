«Женщина без тормозов»: Артур Ваха высказался о характере Ларисы Гузеевой

Заслуженный артист Российской Федерации Артур Ваха стал гостем нового выпуска авторской передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». В эфире программы звезда фильма «Прощаться не будем» поделился со зрителями историями о студенческих временах, а также вспомнил некоторых из своих знаменитых однокурсников. Среди тех, кто учился в одном ВУЗе с актером, оказалась и ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева.Артур Ваха рассказал журналисту о том, что будущая телезвезда еще во время учебы в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии выделялась сильным характером. По словам однокурсника Гузеевой, она была не только остроумной и незакомплексованной, но и «горячей и безапелляционной». Именно поэтому увидев давнюю знакомую в роли телеведущей «Давай поженимся!» Ваха совсем не был удивлен. 55-летний актер отметил, что за прошедшие годы артистка практически не изменилась. По словам Артура Вахи, Лариса Гузеева до сих пор такая же «женщина без тормозов», веселая и остроумная.