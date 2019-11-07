Пользователи AirPods Pro жалуются на головную боль от «шумодава»





Появления функции активного шумоподавления в устройствах Apple поклонники бренда ждали давно. И вот новые AirPods Pro, поступившие в продажу совсем недавно, получили долгожданную возможность. В сети уже появились первые отзывы о работе новинки, причем, не все они оказались положительными. К примеру, некоторые из новых владельцев новинки жалуются на проблемы с головными болями и давлением в голове. При этом отмечается, что неприятные ощущения прекращаются сразу после того, как перестать пользоваться наушниками. Большинство пользователей связывают этот эффект с особенностями работы функции активного шумоподавления. Причем, судя по количеству и содержанию отзывов, проблема пока не получила широкого распространения.Специалисты тоже считают, что проблема кроется в указанной функции. Они подчеркивают. Что некоторые пользователи могут настолько негативно реагировать практически на любые модели наушников с подобными возможностями, в то время как остальные этого не замечают.