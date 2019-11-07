Производство спорткара Chevy Corvette C8 перенесли на февраль 2020 года





В корпорации Chevrolet объявили, что новый Corvette C8 2020 будет доступен для покупателей лишь с начала февраля из-за шестинедельной остановки работы General Motors. Подобная смена дат выпуска является результатом забастовки рабочих, профсоюзы которых согласились на протест в сентябре. Теперь, когда он закончился, нескольким фабрикам требуется дополнительное время для переоснащения своего оборудования, а также для найма и обучения второй смены рабочих. Из-за страйка последние корветы C7 не были закончены, а запланированная в продажу к Рождеству С8 требует иного подхода из-за новых технологий.Corvette C8 будет иметь заднеприводную комплектацию, 19 или 20-дюймовые диски и новый 6,2-литровый LT2 V8, который может обеспечивать мощность в 495 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю разгонятся до первой сотни километров за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 312 км/час. Машина останется с механической коробкой передач, но в ней будет новая настройка двойного сцепления для более плавных и быстрых переключений. Стоимость спорткара пока что не объявляется, но цену скорее всего озвучат на официальной презентации в 2020 году.