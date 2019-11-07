"По франшизе или самостоятельно": Анастасия Решетова рассказала, как лучше открыть салон красоты
В своем Instagram-аккаунте Анастасия Решетова заявила своим подписчикам, что знает, как открыть салон красоты. Возлюбленная рэп-исполнителя Тимати рассказала, как лучше это сделать по франшизе или самостоятельно.
Анастасия Решетова решила посоветовать переданным поклонникам, как открыть салон красоты. Модель опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена на улице в кожаном плаще. В комментарии к публикации в Instagram возлюбленная Тимати написала: "Открыть салон красоты по франшизе или самостоятельно". Модель отметила, что, по статистике, каждый пятый салон в России закрывается в первый год работы. Причиной становятся неорганизованность и не умение удержать клиентов. Анастасия Решетова написала, что франшиза даст право пользоваться разными рендами и поможет с дизайном помещения.
Также модель отметила, что самостоятельно открыть солон красоты очень сложно, поскольку все расходы на рекламу и обучение персонал придется покрывать самому. Подписчики поблагодарили Анастасию Решетову за ценные советы. За 30 минут публикация возлюбленной Тимати набрала более 68 000 лайков.
Анастасия Решетова решила посоветовать переданным поклонникам, как открыть салон красоты. Модель опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена на улице в кожаном плаще. В комментарии к публикации в Instagram возлюбленная Тимати написала: "Открыть салон красоты по франшизе или самостоятельно". Модель отметила, что, по статистике, каждый пятый салон в России закрывается в первый год работы. Причиной становятся неорганизованность и не умение удержать клиентов. Анастасия Решетова написала, что франшиза даст право пользоваться разными рендами и поможет с дизайном помещения.
Также модель отметила, что самостоятельно открыть солон красоты очень сложно, поскольку все расходы на рекламу и обучение персонал придется покрывать самому. Подписчики поблагодарили Анастасию Решетову за ценные советы. За 30 минут публикация возлюбленной Тимати набрала более 68 000 лайков.