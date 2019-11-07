"По франшизе или самостоятельно": Анастасия Решетова рассказала, как лучше открыть салон красоты





Анастасия Решетова решила посоветовать переданным поклонникам, как открыть салон красоты. Модель опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена на улице в кожаном плаще. В комментарии к публикации в Instagram возлюбленная Тимати написала: "Открыть салон красоты по франшизе или самостоятельно". Модель отметила, что, по статистике, каждый пятый салон в России закрывается в первый год работы. Причиной становятся неорганизованность и не умение удержать клиентов. Анастасия Решетова написала, что франшиза даст право пользоваться разными рендами и поможет с дизайном помещения.Также модель отметила, что самостоятельно открыть солон красоты очень сложно, поскольку все расходы на рекламу и обучение персонал придется покрывать самому. Подписчики поблагодарили Анастасию Решетову за ценные советы. За 30 минут публикация возлюбленной Тимати набрала более 68 000 лайков.