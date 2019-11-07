Екатерина Андреева устроила лечебную голодовку и показала «набор от обморока»

В последнее время разного рода детокс-диеты и оздоровительное голодание стали очень популярны в среде российских звезда. Своими впечатлениями от этих процедур ранее уже делились певица Анна Седокова и телеведущая Юлия Высоцкая. Теперь их ряды пополнила Екатерина Андреева. Ранее она уже практиковала другой метод, однако теперь решила подойти к решению проблемы основательней и оздоровиться под присмотром опытных специалистов в одной из клиник Северной Столицы. Как рассказала сама телеведущая на своей страничке в социальной сети Instagram, ее дневной рацион оказался довольно жестким и включает в себя крем-суп из шпината, пшено со смородиной, а также амарантовый кисель с добавлением вишни.«Жить можно», - подчеркнула знаменитость во время устроенного в соцсети обзора. Более того, Андреева также показала самое аппетитное из того, что есть на ее столе – это комплект из орехов, ягод и сухофруктов, который называется «набором от обморока». Вот только есть его разрешается лишь в крайнем случае.