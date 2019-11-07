Врачи: Колебания давления не менее опасны, чем гипертония





Отмечается, что уровень давления чаще всего зависит от диеты, веса тела, пола человека, его возраста и даже от конкретного времени суток. При повышенных физических и психологических нагрузках давление увеличивается, однако позднее приходит в ному. Но если колебания давления становятся частыми и беспричинными, то это несет в себе реальную опасность. Чтобы подтвердить эту теорию, ученые провели исследование, в рамках которого изучили медицинские показатели почти 26 тысяч пациентов в возрасте от 55 лет, у которых был зафиксирован хотя бы один из основных факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Пациентов в течение 2 лет и 4 месяцев регулярно обследовали. В итоге было установлено: чем большим оказывалось стандартное отклонение от нормального давления при визитах к врачам, тем чаще фиксировалось развитие заболеваний ССС.Так, у пациентов с самыми выраженными колебаниями давления риск смертельной ишемии сердца или нелетальных инфарктов возрастает на 30%. При этом, общие показатели смертности возрастают еще выше – на 58%. Еще на 46% повышается риск инсульта. Наконец, примерно на 25% возрастает риск развития сердечной недостаточности.