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Звезда сериала «Отчим» Карина Андоленко пожаловалась на преследование фаната

Звезда сериала «Отчим» пожаловалась на преследование фаната. Карина Андоленко опубликовала пост, в котором попросила настойчивого поклонника оставить ее и коллег в покое.

Ранее Карина Андоленко уже жаловалась поклонникам на фаната, следующего за ней по всем городам, где запланированы спектакли с участием актрисы. По словам звезды сериала «Отчим», молодой человек караулит ее у номера, постоянно ищет встреч, требует общения и в общем ведет себя крайне неадекватно. Тогда опубликованный пост возымел действие, и на некоторое время преследования прекратились, однако вскоре все пошло по тому же сценарию.

Однако теперь фанат Андоленко следит не только за ней, но и за ее коллегами. Чрезмерно настойчивый поклонник начал выслеживать служащих театра, выискивать их телефонные номера и требовать от них личные данные и вещи. Подобное поведение мужчины вынудило ее опубликовать новый пост, посвященный теме преследования и не нормального поведения фанатов.

В свежей публикации кинозвезда попросила поклонников осознать, что экранные персонажи и актеры, их сыгравшие, - это совсем разные люди. Карина Андоленко как и все артисты играет спектакль для зрителя, однако после того, как работа окончена, у каждого из служащих театра идет жизнь. Знаменитость отметила, что актеры также имеют право на личное пространство, как и представители любых других профессий, поэтому «не надо предъявлять претензии, писать километровые сообщения и отправлять подарки», так как это все равно не поможет, если у человека просто нет желания общаться с тем или иным поклонником.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:49

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