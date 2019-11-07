Появились новые сведения о флагманском планшете MatePad Pro от Huawei
В конце октября появились первые изображения предстоящего планшета Huawei MatePad Pro. В преддверии выпуска флагманского девайса китайская компания предоставила новую информацию.
Флагманский планшет Huawei скоро будет выпущен в глобальную продажу. Совсем недавно MatePad Pro получил сертификацию от агентства 3C в Китае, в котором помимо изображений также был перечень будущих характеристик. В этом списке упоминается поддержка быстрой зарядки 40 Вт, номера моделей MRX-W09 и MRX-AL09, которые могут быть вариантами Wi-Fi и LTE, а также тонкие лицевые панели с вырезом для селфи-камеры. Форм-фактор очертаниями напоминает один из планшетов от фирмы Apple iPad Pro 2018 года. Известно, что комплект включает в себя стилус и клавиатуру M-Pen, которые будут доступны в качестве отдельных аксессуаров.
MatePad Pro скорее всего оснастят чипсетом Kirin 990 SoC в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 флэш-памяти. Дисплей устройства будет иметь разрешение 2560 x 1440, а корпус выйдет на рынок в нескольких цветовых вариантах: белом, черном, зеленом и оранжевом. Как говорится в регламенте на сайте китайского сервиса, приятным дополнением для покупателей станет Harman Kardon, акустическая система с высоким качеством аудио-воспроизведения. Цена, ровно как и дата презентации новейшего гаджета, пока что не разглашается.
Флагманский планшет Huawei скоро будет выпущен в глобальную продажу. Совсем недавно MatePad Pro получил сертификацию от агентства 3C в Китае, в котором помимо изображений также был перечень будущих характеристик. В этом списке упоминается поддержка быстрой зарядки 40 Вт, номера моделей MRX-W09 и MRX-AL09, которые могут быть вариантами Wi-Fi и LTE, а также тонкие лицевые панели с вырезом для селфи-камеры. Форм-фактор очертаниями напоминает один из планшетов от фирмы Apple iPad Pro 2018 года. Известно, что комплект включает в себя стилус и клавиатуру M-Pen, которые будут доступны в качестве отдельных аксессуаров.
MatePad Pro скорее всего оснастят чипсетом Kirin 990 SoC в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 флэш-памяти. Дисплей устройства будет иметь разрешение 2560 x 1440, а корпус выйдет на рынок в нескольких цветовых вариантах: белом, черном, зеленом и оранжевом. Как говорится в регламенте на сайте китайского сервиса, приятным дополнением для покупателей станет Harman Kardon, акустическая система с высоким качеством аудио-воспроизведения. Цена, ровно как и дата презентации новейшего гаджета, пока что не разглашается.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:23