Билл Гейтс назвал причину превосходства Android над Windows Mobile

«Нет сомнений в том, что громкое антимонопольное разбирательство негативно отразилось на работе Microsoft. Мы бы могли уделить созданию и развитию собственной мобильной платформы больше внимания, не исключено, что сейчас большинство людей пользовались бы мобильной Windows вместо популярной нынче Android», - подчеркнул миллиардер.





Он также добавил, что из-за тех нашумевших судебных разбирательств он был слишком отвлечен от работы и именно по этой причине провалил процесс в направлении создания мобильной ОС. Кроме того, Гейтс рассказал и о том, как его компания упустила возможность запустить фирменную Windows Mobile на ключевом и массовом продукте американское компании Motorola. Как выяснилось, специалисты всего на 3 месяца опоздали с релизом своего программного продукта, поэтому «победителю досталось все». О каком именно продукте идет речь, бизнесмен уточнять не стал. Можно лишь предположить, что он упомянул запущенную в массовое производство 10 лет тому назад серию смартфонов Motorola Droid, которые обрели огромную популярность на рынке.