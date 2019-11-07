АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.43 USD 63.59
Курс валют на 07.11.2019

Билл Гейтс назвал причину превосходства Android над Windows Mobile

Неожиданная откровенность основателя Microsoft Билла Гейтса пролила свет на причины, по которым мобильная платформа Android превзошла Windows Mobile по популярности и сегодня используется на большинстве гаджетов во всем мире. О том, как компания проиграла Google гонку на рынке мобильных ОС, миллиардер рассказал в рамках конференции DealBook, организованной авторитетным изданием New York Times.
Билл Гейтс назвал причину превосходства Android над Windows Mobile

«Нет сомнений в том, что громкое антимонопольное разбирательство негативно отразилось на работе Microsoft. Мы бы могли уделить созданию и развитию собственной мобильной платформы больше внимания, не исключено, что сейчас большинство людей пользовались бы мобильной Windows вместо популярной нынче Android», - подчеркнул миллиардер.


Он также добавил, что из-за тех нашумевших судебных разбирательств он был слишком отвлечен от работы и именно по этой причине провалил процесс в направлении создания мобильной ОС. Кроме того, Гейтс рассказал и о том, как его компания упустила возможность запустить фирменную Windows Mobile на ключевом и массовом продукте американское компании Motorola. Как выяснилось, специалисты всего на 3 месяца опоздали с релизом своего программного продукта, поэтому «победителю досталось все». О каком именно продукте идет речь, бизнесмен уточнять не стал. Можно лишь предположить, что он упомянул запущенную в массовое производство 10 лет тому назад серию смартфонов Motorola Droid, которые обрели огромную популярность на рынке.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После спектакля в Красногорске Анастасия Волочкова решила отдохнуть и сменила…
Екатерина Андреева устроила лечебную голодовку и показала «набор от…
Смартфоны назвали новым фактором…
Лолита Милявская рассказала, что в гримерке с ней всегда находится скорая…
Звезда сериала «Отчим» Карина Андоленко пожаловалась на преследование…
Производство спорткара Chevy Corvette C8 перенесли на февраль 2020…
"По франшизе или самостоятельно": Анастасия Решетова рассказала, как лучше открыть салон…
Звезды "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй…
Появились новые сведения о флагманском планшете MatePad Pro от…
Майя Донцова предложила разрешить поклонникам голосовать в конкурсе "Человек года" ради…
Билл Гейтс назвал причину превосходства Android над Windows…
Мать Ильи Яббарова не скрывает своего негативного отношения к Алене…
Психологи рассказали, почему нужно научить детей быть…
Официально: группа Михаила Гуцериева не имеет отношения к долгам Бинбанка и Рост…
Надели пакет на голову: Ольгу Бузову "похитили" в…
Ученые назвали корицу идеальным средством для…
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу…
Представители США признали слабость системы Aegis перед российской ракетой…
Леди Гага раскрыла правду о романе с актером Брэдли…
Ученые назвали 6 причин повышения уровня гормона стресса в…
«Думала, умру»: Лера Кудрявцева сильно отравилась в…
На территории РФ продажи KIA Rio в октябре выросли на…
Валерия Гай Германика родила третьего…
Блогер Давид Манукян пожаловался на одиночество на фоне слухов о романе с…
Назван метод очистки легких людей, проживающих в городах с грязным…
Рита Дакота считает дочь Мию лучшей…
Страшная смерть: Голодная собака выела лицо умершей Анастасии…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина случайно засветила свое лицо после…
Специалисты рассказали, как отличить настоящие AirPods Pro от…
Ученые: При профилактике рака поможет ежедневное употребление…
Андрей Малахов признался Ксении Собчак, что платил женщинам за…
Состояние "самолетов судного дня" США вызывают опасения у…
"Сама пишет, сама склеивает и сшивает": Максим Галкин похвастался книгой, написанной дочерью…
Анфиса Чехова носит кружевное белье, чтобы ощутить себя роскошной и…
Семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace прошел сертификацию в…
Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном…
Врач развеял миф о влиянии сахара на…
Ким Кардашьян пожаловалась на запреты одержимого религией Канье…
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
Специалисты рассказали об изменении цен на отели в…
Просмотреть все новости