Смартфоны назвали новым фактором старения





Профессор биофизического факультета университета Каира Фадхила Мохаммед Али отмечает, что излучаемые мобильным телефоном электромагнитные волны в действительности могут наносить вред кровяным клеткам человеческого организма и приводит к повреждению ферментов мускулов, печени, гланд, костного мозга и даже сердца. Кроме того, частое использование гаджетов приводит к гормональному дисбалансу. Также сообщается, что указанные риски актуальны не только для владельцев смартфонов, но и для людей, которые живут в непосредственной близости к промышленным площадкам, высоковольтным ЛЭП, башен ради и телевещания, а также прочих похожих сооружений. По словам специалистов, безопасным расстоянием в данном случае может считаться отдаление от таких объектов на 20 метров, а в отдельных случаях – не менее чем на километр.