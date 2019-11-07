Смартфоны назвали новым фактором старения
В полку причин старения человека прибыло. По предварительным данным, как показали итоги масштабного исследования специалистов Каирского университета, которое длилось полтора десятка лет, чрезмерное увлечение смартфоном повышает риски потери молодости.
Профессор биофизического факультета университета Каира Фадхила Мохаммед Али отмечает, что излучаемые мобильным телефоном электромагнитные волны в действительности могут наносить вред кровяным клеткам человеческого организма и приводит к повреждению ферментов мускулов, печени, гланд, костного мозга и даже сердца. Кроме того, частое использование гаджетов приводит к гормональному дисбалансу. Также сообщается, что указанные риски актуальны не только для владельцев смартфонов, но и для людей, которые живут в непосредственной близости к промышленным площадкам, высоковольтным ЛЭП, башен ради и телевещания, а также прочих похожих сооружений. По словам специалистов, безопасным расстоянием в данном случае может считаться отдаление от таких объектов на 20 метров, а в отдельных случаях – не менее чем на километр.
Профессор биофизического факультета университета Каира Фадхила Мохаммед Али отмечает, что излучаемые мобильным телефоном электромагнитные волны в действительности могут наносить вред кровяным клеткам человеческого организма и приводит к повреждению ферментов мускулов, печени, гланд, костного мозга и даже сердца. Кроме того, частое использование гаджетов приводит к гормональному дисбалансу. Также сообщается, что указанные риски актуальны не только для владельцев смартфонов, но и для людей, которые живут в непосредственной близости к промышленным площадкам, высоковольтным ЛЭП, башен ради и телевещания, а также прочих похожих сооружений. По словам специалистов, безопасным расстоянием в данном случае может считаться отдаление от таких объектов на 20 метров, а в отдельных случаях – не менее чем на километр.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:07