Ученые разработали металл, который не тонет





Ученые особо отметили, что даже при сильном повреждении разработанный ими металл не теряет плавучести. Также научные сотрудники признались, что изначально при длительном нахождении данного материала в воде он терял свои свойства и в результате погружался на дно. Решить данную проблему исследователям помогли муравьи и пауки. Специалистов вдохновили гидрофобные свойства поверхности тела этих насекомых. Ученые решили взять данную структуру за основу в своей разработке.В результате нового эксперимента удалось нанести на металлическую пластину специальный узор, который в несколько раз повысил эффективность технологии. Ученые утверждают, что благодаря их разработке абсолютно любую поверхность можно сделать гидрофобной. Исследователи заявляют, что новую технологию может использоваться в промышленных масштабах и это значительно упростит работу на объектах, которые находятся на воде.