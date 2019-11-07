Эксперт по языку жестов Илья Анищенко: "Лере Кудрявцевой и Игорю Макарову развод не грозит"

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли свадьбу несколько лет назад. Пара часто путешествует и показывает снимки фанатам в Instagram. Недавно знаменитости отправились на отдых в Рим. Кадры именно с этого путешествия решил проанализировать Илья Анищенко, который является телеведущим, блогером и экспертом по языку жестов. Он сообщил, что на снимках звездная пара выглядит так, как-будто у них медовый месяц. Специалист уверяет, что фото из социальных сетей у супругов не постановочные, у телеведущей и спортсмена все жесты искреннее и в их отношениях царит гармония.Эксперт рассказал, что перед расставанием у многих людей меняются жесты, по которым становится видно, когда пара движется к разводу. При этом специалист отметил, что Лере Кудрявцевой и ее возлюбленному Игорю Макарову развод не грозит.