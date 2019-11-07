Майя Донцова предложила разрешить поклонникам голосовать в конкурсе "Человек года" ради победы
Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова вместе с коллегами продолжает борьбу за победу в конкурсе "Человек года". Девушка предложила новый план, который быстро раскусили участники реалити-шоу.
Майя Донцова недавно предложила руководству и коллегам, чтобы голосовать разрешили не только ее коллегам, но и поклонникам реалити-шоу. Позже стало понятно, почему девушка решила изменить порядок голосования.
Как оказалось, в Сети большинство поклонников считают, что победы достойны именно Майя Донцова и Алексей Купин, а потому девушка попросту решила таким образом увеличить свои шансы на победу. Участники проекта уверены, именно по этой причине ребята в последнее время часто бывают в общем доме.
Майя Донцова недавно предложила руководству и коллегам, чтобы голосовать разрешили не только ее коллегам, но и поклонникам реалити-шоу. Позже стало понятно, почему девушка решила изменить порядок голосования.
Как оказалось, в Сети большинство поклонников считают, что победы достойны именно Майя Донцова и Алексей Купин, а потому девушка попросту решила таким образом увеличить свои шансы на победу. Участники проекта уверены, именно по этой причине ребята в последнее время часто бывают в общем доме.