Майя Донцова предложила разрешить поклонникам голосовать в конкурсе "Человек года" ради победы





Майя Донцова недавно предложила руководству и коллегам, чтобы голосовать разрешили не только ее коллегам, но и поклонникам реалити-шоу. Позже стало понятно, почему девушка решила изменить порядок голосования.Как оказалось, в Сети большинство поклонников считают, что победы достойны именно Майя Донцова и Алексей Купин, а потому девушка попросту решила таким образом увеличить свои шансы на победу. Участники проекта уверены, именно по этой причине ребята в последнее время часто бывают в общем доме.