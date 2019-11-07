Мать Ильи Яббарова не скрывает своего негативного отношения к Алене Савкиной





Людмила Михайловна только через полгода увидела собственного внука Богдана, она не поздравляла счастливых родителей с рождением малыша, а в самом начале романа саратовского шансонье и Рапунцель-младшей всячески критиковала девушку.Когда Илья Яббаров и Савкина расстались, она не скрывала своей радости и отмечала, что сыну с такой женщиной не по пути. Сам Яббаров не раз нелестно высказывался в адрес своей бывшей возлюбленной, однако затем они помирились и наладили общение. Нельзя того же сказать о родственнице саратовского шансонье, ведь она открыто поддерживает критику в адрес Рапунцель-младшей.Под одним из снимков в Сети хейтеры написали, что Илья Яббаров правильно сделал, расставшись с молодой мамочкой, а мать проектанта не только одобрила мнение фанатов, но и поставила одобрительные лайки под высказыванием.