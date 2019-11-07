Надели пакет на голову: Ольгу Бузову "похитили" в Москве
В Москве молодой человек вместе с девушкой украли из супермаркета картонную копию Ольги Бузовой. Позже молодых людей задержала полиция за распитие алкогольных напитков в общественных местах.
Молодые люди зашли в супермаркет и просто забрали стенд со звездой, при этом парень нес его, а девушка снимала происходящее на видео, сообщает Telegram-канал Mash. На улице шел дождь, чтобы звезда не намокла, на голову молодые люди надели пакет, а вся видеозапись сопровождается нецензурной лексикой.
Позже нарушителей правопорядка задержали работники полиции. Примечательно, что затем они переключили внимание на копию звезды и стали с ней фотографироваться. Скорее всего, ситуация закончилась без последствий.
Молодые люди зашли в супермаркет и просто забрали стенд со звездой, при этом парень нес его, а девушка снимала происходящее на видео, сообщает Telegram-канал Mash. На улице шел дождь, чтобы звезда не намокла, на голову молодые люди надели пакет, а вся видеозапись сопровождается нецензурной лексикой.
Позже нарушителей правопорядка задержали работники полиции. Примечательно, что затем они переключили внимание на копию звезды и стали с ней фотографироваться. Скорее всего, ситуация закончилась без последствий.