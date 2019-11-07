Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу «леща»

Рэпер T-Killah пошутил, что они с Дмитрием Тарасовым встретили своих жен на остановке, как известно, на данный момент футболист состоит в третьем браке с моделью Анастасией Костенко, влюбленные ждут появления второго ребенка. Спортсмен отметил, что сейчас в их семье царит взаимопонимание, жена перестала "выносить мозг".Дмитрий Тарасов не приветствует раздельный отдых, не хочет, чтобы супруга ходила на массаж к специалисту-мужчине, и модель полностью разделает его взгляды. Анастасия Костенко отметила, что никогда не сможет простить возлюбленному измену, в этом они друг друга понимают. Тем не менее, футболист добавил, что ему нравится, когда супруга заботится о нем, переживает и прислушивается. У него также есть "красная зона", куда у жены доступа нет. Если избранница ослушается, отметил спортсмен, пока не беременна, может и "леща" получить.