Рита Дакота считает дочь Мию лучшей подругой

Рита Дакота активно пользуется социальными сетями и часто делает посты в Instagram, в которых рассказывает о своей дочери Мие. Фанаты певицы очень любят такие публикации и высоко их оценивают. Сегодня экс-супруга Влада Соколовского показала новую фотографии дочери. Снимок сделан на улице во время прогулки, малышка одета в светлые штаны, шапку и шубу с джинсовыми вставками. В комментарии к публикации Рита Дакота просто написала: "Родила тут я себе два года назад лучшую подружку".Подписчики отреагировали моментально. Они отметили, что Мия очень похожа на своего отца певца Влада Соколовского. Многие женщины, подписанные на Риту Дакоту, отметили, что тоже считают своих дочерей близкими подругами. Всего за несколько десятков минут публикация исполнительницы набрала более 47 000 отметок "Мне нравится".