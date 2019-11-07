Валерия Гай Германика родила третьего ребенка





В stories на страничке Валерии Гай Германики в соцсети появилась публикация, на которых можно увидеть праздничные шары под потолком. При этом, дни рождения в семье как у режиссера, так и у ее дочерей, только весной. Поклонники также обратили внимание на то, что большинство из шаров голубого цвета – это и стало поводом предположить, что звезда родила мальчика. Позднее режиссер только подтвердила эту версию, опубликовав еще одну запись с открытой, на которой было написано короткое поздравление: «С новорожденным!»Стоит напомнить, режиссер вышла замуж за Дениса Молчанова – бизнесмена из Новокузнецка, - только в этом году. А вот свою беременность она перестала скрывать только на позднем сроке, появившись с заметно округлившимся животом на красной дорожке сочинского фестиваля «Кинотавр».