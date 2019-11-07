Психологи рассказали, почему нужно научить детей быть независимыми





Очень важно, чтобы дети поняли, что они способны делать что-либо самостоятельно. Родители могут помочь в их адаптации к будущей жизни предоставлением возможностей, которые позволят им чувствовать себя "взрослыми". Доктор Жаклин Сперлинг, клинический психолог из Гарвардского университета в США, поделилась несколькими стратегиями насчет развития независимости в молодом возрасте. Одна из них заключается в том, чтобы вовлекать ребенка в работу по дому, в результате чего они окажутся способными и полезными. Эксперт рекомендует поставить условия, чтобы дети могли самостоятельно приготовить себе элементарную закуску или совершать заказы по службе доставки. Также стоит разрешить им выбрать собственную одежду или позволить задавать вопросы продавцам, например, в магазине игрушек.Подобный подход поспособствует обучению на собственных ошибках. У детей должно быть разрешение ходить в гости к друзьям, но лишь в зависимости от того, в каком районе они живут. В тех случаях, когда ребенок действительно старается изо всех сил, родители могут дать вознаграждение. Сопоставление награды с выполненными делами поможет научить ребенка тому, как управлять деньгами и получать их. Они поймут, что капитал зарабатывается при помощи сообществу, а не при самостоятельном существовании. Само собой, стоит совмещать строгость с любовью к собственным сыновьям и дочерям, которые впоследствии будут благодарны.