Ученые назвали корицу идеальным средством для похудения





Ученые уже давно знают об антиоксидантном и жаропонижающем эффектах корицы, а также ее содержащемся в приправе веществе под названием эвгенол, способном избавить организм от активного размножения потенциально опасных бактерий. Также специалисты утверждают, что ароматный продукт полезен для гипертоников, благотворно влияет на работу ЖКТ, стимулирует активность мозга, помотает бороться с сахарным диабетом и даже раком.Кроме того, корица все чаще используется в качестве диетической добавки, так как является идеальным средством для похудения. Добавление приправы в пищу и напитки способствует выведению токсинов из организма, очищению от шлаков, а также ускорению метаболизма и улучшению работы всех обменных процессов.Для этого диетологи рекомендуют делать напитки с корицей, при желании добавляя в них имбирь и мед, и пить их перед завтраком и за несколько часов перед отходом ко сну. Дневной нормой приправы эксперты называют одну чайную ложку продукта, но отмечают, что использовать ее можно и наружно: в качестве косметических средств и скрабов подойдет любое количество порошка. Также ученые напоминают, что при приеме любого средства могут быть противопоказания, поэтому перед тем, как начать худеть с помощью корицы, стоит обязательно проконсультироваться с врачом.