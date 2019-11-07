Блогер Давид Манукян пожаловался на одиночество на фоне слухов о романе с Бузовой





Давид Манукян старается не отвечать на вопросы касательно его взаимоотношений с Ольгой Бузовой. Молодой блогер снялся в клипе исполнительницы на композицию "Лайкер", где они даже предстали в интимной сцене. После провокационных кадров в Сети стали активно обсуждать возможные взаимоотношения звезд.Ольга Бузова позже засветила на безымянном пальце на правой руке кольцо и многие подумали, она стала невестой. Позже появились сведения, якобы мать Давида Манукяна и вся его семья выступила против Ольги Бузовой, и молодой человек отказался от встреч со звездой "Дома-2".Теперь же Давид Манукян пожаловался, что ему очень одиноко, ведь рядом нет близкого человека. В то же время блогер добавил, что ему нужна не только любимая девушка, но и муза, которая бы постоянно вдохновляла молодого человека на новые свершения.В Сети поклонники уже предположили, что Ольга Бузова и блогер расстались, а у певицы теперь снова появится несколько новых хитов.