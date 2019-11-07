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Специалисты рассказали, как отличить настоящие AirPods Pro от подделки

Китайские специалисты смогли раздобыть самую точную копию AirPods Pro. Они составили список особенностей, по которым можно отличить настоящие наушники от подделки.

Чтобы улучшить качество звука на iPhone, Apple разработала AirPods с интеллектуальными и удобными функциями прослушивания. Вскоре они стали самым популярным аксессуаром бренда, продажи которого в 2018 году достигли 35 миллионов. Из-за его огромного спроса на рынке появились реплики, предлагая те же функции по гораздо меньшей цене. Все же, качество сборки и воспроизведение звука оставляют желать лучшего, поэтому эксперты назвали главные различия между подделкой под названием APods Pro и оригинальным продуктом.

Во первых, стоит обратить внимание на кейс девайса. В фирменном устройстве от американского техгиганта присутствует надпись Designed by Apple in California на задней части, а "двойники" имеют более темный цвет ребра жесткости. Кроме того, у настоящих AirPods кнопка включения и выключение менее выражена, чем у копий. А вот сами наушники можно различить лишь по форме и цвету сопла для съемных насадок. У фальшивки наблюдается светлый оттенок и широкая выемка, а брендовая вещь отличается черным покрытием и узкой конструкцией. Само собой, нужно сравнить цены, поскольку китайские продукты обычно продаются не дороже 60 долларов США, в то время как стоимость AirPods составляет 250 долларов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:14

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