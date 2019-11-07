"Сама пишет, сама склеивает и сшивает": Максим Галкин похвастался книгой, написанной дочерью Елизаветой

Фанаты Максима Галкина и Аллы Пугачевой обожают публикации с Елизаветой и Гарри. Сегодня юморист решил порадовать поклонников и показал им фотографии книги про золотого щенка, которую написала его дочь. На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что слова на листах бумаги написаны детским почерком. История рассказывает о щенке, который махал хвостом и у него появлялись деньги. Также в сказке говорится, что собаке сильно завидовали коты. В комментарии к публикации Максим Галкин написал: "Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает".Подписчики пришли в восторг от публикации. Они отметили, что у Елизаветы настоящий талант писать сказки. Всего за несколько минут публикация Максима Галкина набрала более 81 000 лайков.