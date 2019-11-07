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Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди

Располневшая Кристина Агилера перестала изнурять себя диетами и стесняться собственного тела. На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди

38-летняя Кристина Агилера на заре своей карьеры поражала фанатов своей точеной миниатюрной фигурой, и никто не мог даже предположить, что гормональный сбой после рождения детей так сильно скажется на ее формах. Однако уже после появления на свет сына Макса певицы несколько изменилось, но тогда это, казалось, только пошло на пользу несколько худощавой звезде. Формы знаменитости стали более женственными и пышными, а сама она выглядела счастливой и цветущей.

Серьезные же проблемы с лишним весом у Кристины Агилеры появились после рождения дочери Саммер. Тогда певица так поправилась, что даже фанаты перестали ее узнавать. В итоге артистка начала изнурять себя диетами и постоянными тренировками, чтобы побыстрее привести тело в форму, однако ее «победы» были краткосрочными. Звезда то возвращалась к фигуре образца 2008-го, то снова набирала лишние килограммы. В итоге, Агилера устала от этой постоянной борьбы за идеал и научилась принимать свое новое тело. Именно это знаменитость и доказала поклонникам, появившись на концерте в более чем откровенных нарядах.

На своем новом шоу Кристина Агилера без стеснения демонстрировала фанатам пышную фигуру в прозрачном блестящем боди и ботфортах. Певица абсолютно не переживала из-за того, как будет воспринят ее образ фанатами и выглядела вполне органично даже на фоне стройной и подтянутой подтанцовки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:39

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