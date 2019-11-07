Анфиса Чехова носит кружевное белье, чтобы ощутить себя роскошной и сексуальной
Анфиса Чехова опубликовала на странице своего Instagram несколько откровенных снимков. Также исполнительница рассказала, что носит кружевное белье, чтобы ощутить себя роскошной и сексуальной.
Анфиса Чехова активно пользуется социальными сетями и не стесняется демонстрировать подписчикам свои пышные формы. Недавно телеведущая опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена в кружевном нижнем белье. Кадры сделаны в ванной комнате, в том момент, когда она собирается чистить зубы. В комментарии Анфиса Чехова написала, что каждая женщина должна носить красивое нижнее белье. Она не может понять почему "эту кружевную красоту нужно прятать". Многие женщины считают, что белье нужно надевать только для своих вторых половинок, но ведущая не согласна с таким мнением.
Анфиса Чехова особо отметила в своем Instagram, что носит кружевное белье только для самой себя. Ей это необходимо, чтобы ощутить себя роскошной и сексуальной. В конце своего поста артистка спросила, часто ли девушки, которые подписаны на ее аккаунт, носят дома нижнее белье. Фанаты оставили свои комплименты.
Анфиса Чехова активно пользуется социальными сетями и не стесняется демонстрировать подписчикам свои пышные формы. Недавно телеведущая опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена в кружевном нижнем белье. Кадры сделаны в ванной комнате, в том момент, когда она собирается чистить зубы. В комментарии Анфиса Чехова написала, что каждая женщина должна носить красивое нижнее белье. Она не может понять почему "эту кружевную красоту нужно прятать". Многие женщины считают, что белье нужно надевать только для своих вторых половинок, но ведущая не согласна с таким мнением.
Анфиса Чехова особо отметила в своем Instagram, что носит кружевное белье только для самой себя. Ей это необходимо, чтобы ощутить себя роскошной и сексуальной. В конце своего поста артистка спросила, часто ли девушки, которые подписаны на ее аккаунт, носят дома нижнее белье. Фанаты оставили свои комплименты.