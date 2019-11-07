Семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace прошел сертификацию в России
Удлиненную версию кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace начнут поставлять на российский рынок с задержкой. Изначально производитель планировал организовать поставки еще в 2018 году, однако эти планы были сорваны. Теперь же стало известно, что машина сертифицирована в России, а значит в скором времени поступит в продажу.
Новый автомобиль от своей базовой версии отличается увеличенной до 278,7 сантиметров колесной базой. Более того, инженеры немецкого концерна заметно увеличили и задний свес Volkswagen Tiguan Allspace, а также форму остекления модели. В итоге машина вышла еще длиннее, чем родственник по глобальной платформе - Skoda Kodiaq. Впрочем, это преимущество не так заметно – всего 4 миллиметра. В продажу новинка поступит в комплектации с 2,0-литровым 180-сильным турбированным двигателем, который агрегируется с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Будет также и 220-сильная версия модели с тем же мотором.
Также недавно стало известно о том, что локальное производство удлиненного Volkswagen Tiguan в России налажено не будет, поэтому на отечественный рынок новинку планируют поставлять из Мексики.
Новый автомобиль от своей базовой версии отличается увеличенной до 278,7 сантиметров колесной базой. Более того, инженеры немецкого концерна заметно увеличили и задний свес Volkswagen Tiguan Allspace, а также форму остекления модели. В итоге машина вышла еще длиннее, чем родственник по глобальной платформе - Skoda Kodiaq. Впрочем, это преимущество не так заметно – всего 4 миллиметра. В продажу новинка поступит в комплектации с 2,0-литровым 180-сильным турбированным двигателем, который агрегируется с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Будет также и 220-сильная версия модели с тем же мотором.
Также недавно стало известно о том, что локальное производство удлиненного Volkswagen Tiguan в России налажено не будет, поэтому на отечественный рынок новинку планируют поставлять из Мексики.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:46