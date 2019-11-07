Семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace прошел сертификацию в России





Новый автомобиль от своей базовой версии отличается увеличенной до 278,7 сантиметров колесной базой. Более того, инженеры немецкого концерна заметно увеличили и задний свес Volkswagen Tiguan Allspace, а также форму остекления модели. В итоге машина вышла еще длиннее, чем родственник по глобальной платформе - Skoda Kodiaq. Впрочем, это преимущество не так заметно – всего 4 миллиметра. В продажу новинка поступит в комплектации с 2,0-литровым 180-сильным турбированным двигателем, который агрегируется с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Будет также и 220-сильная версия модели с тем же мотором.Также недавно стало известно о том, что локальное производство удлиненного Volkswagen Tiguan в России налажено не будет, поэтому на отечественный рынок новинку планируют поставлять из Мексики.