В Мексике нашли большое захоронение скелетов мамонта
Археологи из Мексики совершили невероятное открытие возле города Тультепек. Они нашли большое захоронение скелетов мамонта, которое стало рекордным на сегодняшний день.
Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики сделали крупнейшее в истории открытие останков мамонта. Эксперты обнаружили 800 костей, которые принадлежали как минимум 14 вымершим гигантам. Подобное захоронение вскрыли во время раскопок в центральной Мексике возле города Тультепек. Археологи считают, что находка являлась гигантской ловушкой, установленной первобытными людьми, которые использовали её для поимки огромных травоядных животных более 14 000 лет назад.
«Мамонты жили здесь тысячи лет. Стада росли, размножались, умирали и охотились. Они обитали вместе с другими видами, включая лошадей и верблюдов», - сказал журналистам доктор Луис Кордоба. Останки скелетов, изображенных на опубликованных фотографиях, были найдены на месте, где правительство Мексики постановило начать строительство нового аэропорта. Удивительно, но окрестности были известны как место захоронений довольно долгое время. В 1970-х годах рабочие, возводившие местное метро, нашли скелет мамонта в северной части города. Артефакты впоследствии были собраны и отправлены на рассмотрение специалистам.
Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики сделали крупнейшее в истории открытие останков мамонта. Эксперты обнаружили 800 костей, которые принадлежали как минимум 14 вымершим гигантам. Подобное захоронение вскрыли во время раскопок в центральной Мексике возле города Тультепек. Археологи считают, что находка являлась гигантской ловушкой, установленной первобытными людьми, которые использовали её для поимки огромных травоядных животных более 14 000 лет назад.
«Мамонты жили здесь тысячи лет. Стада росли, размножались, умирали и охотились. Они обитали вместе с другими видами, включая лошадей и верблюдов», - сказал журналистам доктор Луис Кордоба. Останки скелетов, изображенных на опубликованных фотографиях, были найдены на месте, где правительство Мексики постановило начать строительство нового аэропорта. Удивительно, но окрестности были известны как место захоронений довольно долгое время. В 1970-х годах рабочие, возводившие местное метро, нашли скелет мамонта в северной части города. Артефакты впоследствии были собраны и отправлены на рассмотрение специалистам.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:15