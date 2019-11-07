Леди Гага раскрыла правду о романе с актером Брэдли Купером





Не так давно Леги Гага и Брэдли Купер снялись в фильме “Звезда родилась”. По сюжету им была отведена роль влюбленной пары, но актерская игра была столь убедительна, что поклонники поверили в ее правдивость. В какой-то момент Купер расстался с Ириной Шейк и фанаты решили, будто это решение продиктовано его чувствами к напарнице по фильму. Вера поклонников в эту теорию лишь укрепилась после того, как актеры вместе пришли на церемонию вручения Оскара. Они выглядели, будто влюбленная пара и, несмотря на отсутствие официального подтверждения, убедили практически всех фанатов в реальности романа.Недавно Леди Гага рассказала, что их отношения с Брэдли Купером были не более чем продуманным спектаклем. Они хотели, чтобы зрители прониклись их актерской игрой и решили перенести частицу фильма в реальную жизнь на время.