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Ким Кардашьян пожаловалась на запреты одержимого религией Канье Уэста

Ким Кардашьян в эфире реалити-шоу пожаловалась на перемены, которые с недавних пор происходят в ее семье. Знаменитость рассказала о запретах одержимого религией Канье Уэста, которые уже коснулись всех домочадцев.

Канье Уэст за годы творчества и публичности прославился не только как певец, продюсер, композитор и дизайнер, но и снискал славу большого скандалиста. Супруг Ким Кардашьян не единожды провоцировал конфликты своими неоднозначными высказываниями на церемониях награждения музыкальными премиями, а также оправдательными речами в адрес людей, которые, по мнению общественности, этого не заслуживают. Кроме того, у хип-хоп исполнителя были серьезные проблемы с управлением гневом, вследствие чего он имел проблемы с законом и обвинялся в нападении, воровстве и вандализме.

Ситуация изменилась после того, как Канье Уэст стал семейным человеком и пришел к религии. Это немного угомонило буйный нрав певца и заставило его пересмотреть свои приоритеты. Артист начал принимать лекарства, чтобы не допускать периодов обострения биполярного расстройства, и стал более восприимчив и категоричен в вопросах христианства. Однако в последнее время увлеченность звезды религией стала больше похожа на одержимость. Так, недавно в эфире реалити-шоу «Реальность» Ким Кардашьян пожаловалась, что ее супруг начал вводить запреты для своей семьи. С недавних пор в доме четы не осталось ни одного телевизора, так как Канье Уэст против того, чтобы дети его смотрели, а старшая дочь пары больше не имеет права пользоваться косметикой.

Кроме того, запреты одержимого религией Уэста с некоторых пор начали касаться и откровенных нарядов Ким Кардашьян. Этот момент, как и следовало ожидать, больше всего расстроил звезду реалити. Знаменитость заявила, что не позволит мужу указывать ей, как и что надевать, чем спровоцировала серьезную ссору. В итоге, судя по закрытому черному платью, в котором Кардашьян недавно появилась вместе с супругом на одном из мероприятий, она все-таки решила пойти на поводу у певца и хотя бы на некоторое время стать более сдержанной в выборе одежды.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:22

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