Смартфон Vivo V17 оснастят странной квадратной камерой





Фотографии следующего смартфона Vivo V17 распространяются в онлайне и уже привлекли внимание экспертов. На изображениях представлен дизайн, который шел в комплекте с перечислением основных функций и характеристик. Первым, что привлечет всеобщий интерес, станет задняя панель с камерой странной формы. Она находится в треугольной конструкции, но если смотреть под углом, сама панель представляет собой квадрат. Двойная фронтальная камера Vivo V17 Pro состоит из комбинации 32-мегапиксельной основной селфи-камеры и 8-мегапиксельной широкоугольной камеры, которая может снимать в радиусе до 105 градусов.Особая архитектура новинки позволила встроить безрамочный 6,44-дюймовый дисплей, что делает его идеальным для просмотра роликов и видеоигр. Последний флагманский смартфон от китайской фирмы работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 675 AIE, который идет в комплекте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор емкостью 4100 мАч с технологией быстрой подзарядки обеспечивает более длительный срок службы и высокую производительность. Телефон поступит в продажу в ближайшем времени, начиная с рынка Индии. Он будет работать под управлением операционной системы Funtouch OS 9.1 от на базе Android 9. Пока что не сообщается, во сколько клиентам обойдется покупка необычного девайса.