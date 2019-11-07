Смартфон Vivo V17 оснастят странной квадратной камерой
В Сети распространяются изображения нового смартфона от китайского бренда Vivo. Как говорят эксперты, V17 оснастят странной квадратной камерой.
Фотографии следующего смартфона Vivo V17 распространяются в онлайне и уже привлекли внимание экспертов. На изображениях представлен дизайн, который шел в комплекте с перечислением основных функций и характеристик. Первым, что привлечет всеобщий интерес, станет задняя панель с камерой странной формы. Она находится в треугольной конструкции, но если смотреть под углом, сама панель представляет собой квадрат. Двойная фронтальная камера Vivo V17 Pro состоит из комбинации 32-мегапиксельной основной селфи-камеры и 8-мегапиксельной широкоугольной камеры, которая может снимать в радиусе до 105 градусов.
Особая архитектура новинки позволила встроить безрамочный 6,44-дюймовый дисплей, что делает его идеальным для просмотра роликов и видеоигр. Последний флагманский смартфон от китайской фирмы работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 675 AIE, который идет в комплекте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор емкостью 4100 мАч с технологией быстрой подзарядки обеспечивает более длительный срок службы и высокую производительность. Телефон поступит в продажу в ближайшем времени, начиная с рынка Индии. Он будет работать под управлением операционной системы Funtouch OS 9.1 от на базе Android 9. Пока что не сообщается, во сколько клиентам обойдется покупка необычного девайса.
Фотографии следующего смартфона Vivo V17 распространяются в онлайне и уже привлекли внимание экспертов. На изображениях представлен дизайн, который шел в комплекте с перечислением основных функций и характеристик. Первым, что привлечет всеобщий интерес, станет задняя панель с камерой странной формы. Она находится в треугольной конструкции, но если смотреть под углом, сама панель представляет собой квадрат. Двойная фронтальная камера Vivo V17 Pro состоит из комбинации 32-мегапиксельной основной селфи-камеры и 8-мегапиксельной широкоугольной камеры, которая может снимать в радиусе до 105 градусов.
Особая архитектура новинки позволила встроить безрамочный 6,44-дюймовый дисплей, что делает его идеальным для просмотра роликов и видеоигр. Последний флагманский смартфон от китайской фирмы работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 675 AIE, который идет в комплекте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор емкостью 4100 мАч с технологией быстрой подзарядки обеспечивает более длительный срок службы и высокую производительность. Телефон поступит в продажу в ближайшем времени, начиная с рынка Индии. Он будет работать под управлением операционной системы Funtouch OS 9.1 от на базе Android 9. Пока что не сообщается, во сколько клиентам обойдется покупка необычного девайса.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:04