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"Девочка или мальчик?": Беременная супруга Джигана Оксана Самойлова предложила фанатам делать ставки

В своем Instagram-аккаунте беременная в четвертый раз супруга Джигана Оксана Самойлова предложила фанатам делать ставки на то, кто у них родится девочка или мальчик. Также модель опубликовала фотографию своих дочерей Ариелы, Леи и Майи.
"Девочка или мальчик?": Беременная супруга Джигана Оксана Самойлова предложила фанатам делать ставки

Накануне Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган признались своим преданным поклонникам, что ждут четвёртого ребенка. Сегодня модель показала фотографию своих дочерей Ариелы, Леи и Майи. В комментарии она написала, что всех больше всего волнует самый главный вопрос: "Кто будет? Девочка или мальчик?". Знаменитость предложила фанатам сделать ставки и сообщила, что живот у нее абсолютно такой же формы, как и всегда. Также Оксана Самойлова отметила, что в этот раз она решила не съедать все на своём пути и не набрать 25 килограммов. При этом возлюбленной Джигана очень хочется сладкого и углеводов.

Модель сообщила, что у нее, как и в прошлые беременности появилась отечность и особо отметила, что забеременела естественным путем. В конце своего поста в Instagram Оксана Самойлова написала: "Кстати девочки у нас получаются шикарные". Подписчики наперебой начали поздравлять пару с грядущим пополнением и отставили свои комплименты. За час публикация набрала более 560 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:54

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