"Девочка или мальчик?": Беременная супруга Джигана Оксана Самойлова предложила фанатам делать ставки

Накануне Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган признались своим преданным поклонникам, что ждут четвёртого ребенка. Сегодня модель показала фотографию своих дочерей Ариелы, Леи и Майи. В комментарии она написала, что всех больше всего волнует самый главный вопрос: "Кто будет? Девочка или мальчик?". Знаменитость предложила фанатам сделать ставки и сообщила, что живот у нее абсолютно такой же формы, как и всегда. Также Оксана Самойлова отметила, что в этот раз она решила не съедать все на своём пути и не набрать 25 килограммов. При этом возлюбленной Джигана очень хочется сладкого и углеводов.Модель сообщила, что у нее, как и в прошлые беременности появилась отечность и особо отметила, что забеременела естественным путем. В конце своего поста в Instagram Оксана Самойлова написала: "Кстати девочки у нас получаются шикарные". Подписчики наперебой начали поздравлять пару с грядущим пополнением и отставили свои комплименты. За час публикация набрала более 560 000 лайков.