На территории РФ продажи KIA Rio в октябре выросли на 10%





Как стало известно, общий объем продаж всех машин от KIA немного снизился в октябре текущего года. По данным аналитиков, официальным дилерам компании удалось реализовать 20 141 автомобиль за прошлый месяц, что на 4% меньше прошлогодних результатов. Общие продажи машин от KIA за текущий год практически соответствуют аналогичному показателю в 2018 (-0,1%). Тем не менее, ряд определенных факторов позволяет компании занимать первую строчку в рейтинге самых популярных иностранных производителей авто на территории РФ. В первую очередь, это большое разнообразие моделей, а также относительно умеренная стоимость некоторых из них.За октябрь текущего года продажи KIA Rio возросли на 10%. Существенный рост объема реализованных экземпляров позволяет модели сохранить статус бестселлера. Второе место занимает Optima, а третье Sportage, продажи которых снизились на 1 и 4% соответственно.