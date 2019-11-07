Лолита Милявская собирается отнять гражданство Израиля у бывшего мужа





Лолита Милявская развелась с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым в 2019 году. С пятым по счету мужем певица разорвала отношения после 10 лет брака. Теперь же появилась информация, что артистка хочет лишить экс-супруга гражданства Израиля. Паспорт он получил автоматически, поскольку два года назад Лолита подавала документы на репатриацию из-за того, что там похоронен её отец. Причиной подобного решения звезда назвала желание путешествовать по миру без препятствий, кроме исламских государств.Правозащитники бывшей жены Иванова сообщают, что последний не оповестил возлюбленную об оформлении развода, о котором стало известно лишь по информации в Сети. На данный момент Милявская занимается сбором доказательств фиктивности брака, что позволит отнять израильское гражданство. Юристы уверены, что такая стратегия является сомнительной, поскольку Иванов женился бескорыстно, что подтверждается длительной семейной жизнью и лишь недавним получением паспорта другой страны.