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Врач развеял миф о влиянии сахара на здоровье

Опытный врач-терапевт Алексей Водовозов развеял распространенные мифы о том, какое влияние на здоровье организма оказывает сахар, в том числе и с точки зрения рисков развития рака. По словам специалиста, в ограниченных количествах сахар совершенно безвреден, более того, он может даже быть полезным.

Сахар окружен огромным количеством мифов и домыслов. К примеру, его называют причиной огромного числа заболеваний. Также утверждают, что в нем отсутствуют минералы, витамины и аминокислоты, в которых нуждается организм. По словам эксперта, в основе сахара лежат молекулы сахарозы, которые после попадания в организм расщепляются на атомы глюкозы и фруктозы, которые способствуют выработке эндорфина, нередко называемого «гормоном счастья». Кроме того, врач отмечает, что в глюкозе нуждается и печень, которая обеспечивает защиту организма от опасных токсинов. Наконец, употребление сахара ведет к улучшению умственной деятельности, а глюкоза является источником энергии. Проще говоря, в небольших количествах потребление сахара не несет никакого вреда и может даже быть полезным.

При этом эксперт подчеркивает, что употребление этого продукта в неограниченном количестве действительно может сильно навредить здоровью. Речь о быстром наборе веса, усилении чувства постоянного голода, повреждении зубной эмали. Последние исследования даже показали, что чрезмерное употребление сахара может ускорить процесс старения, ослабить костную ткань и даже способствовать развитию онкологических заболеваний.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:30

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