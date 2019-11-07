Ученые назвали 6 причин повышения уровня гормона стресса в крови





Кроме самого стресса, в результате воздействия которого кора надпочечников начинает активно продуцировать гормон кортизол, увеличение его количества в крови может провоцировать и нездоровое питание. Калорийные продуты, фасфуд, сладкие напитки и снеки имеют тот же эффект, что и воздействие эмоционального или физического перенапряжения. К тому же увеличение количества гормона стресса зачастую влечет за собой набор веса, который в паре с нездоровой диетой может стать причиной ожирения.Недостаток сна и отдыха также негативно сказывается как на состоянии организма в целом, так на уровне кортизола в крови. Аналогичный эффект имеет и искусственное освещение, а особенно его длительное воздействие вечером и ночью. Кроме того, в список причин повышения уровня гормона стресса вошли и такие факторы, как употребление алкоголя и недостаточное количество выпиваемой в течении дня воды. Спиртное имеет своеобразное влияние на организм: изначально напиток снижает тревожность и притупляет восприятие, что приводит к снижению уровня кортизола, однако уже спустя пару часов все возвращается к изначальным показателям, а сопротивляемость организма эмоциональному перенапряжению снижается.В результате воздействия подобных факторов уровень кортизола в крови становится стабильно высоким, что приводит к ряду негативных последствий для здоровья. Среди них ослабление иммунной системы, проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, ослабление либидо, ожирение, болезни желудочно-кишечного тракта, а также депрессия и бессонница.