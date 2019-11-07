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Анастасия Решетова похвасталась кольцом от Тимати за 700 тысяч

Известная российская модель Анастасия Решетова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое фото. В рамках этой публикации девушка похвасталась кольцом, подаренным ей женихом и отцом ее ребенка рэпером Тимати.
Анастасия Решетова похвасталась кольцом от Тимати за 700 тысяч

На показанном Решетовой фото она позирует, демонстрируя огромное кольцо с зеленым драгоценным камнем на руке. «Изумруд. 18 карат», - гласит подпись модели. На этом снимке невеста популярного российского рэпера сидит на диване и прижимает руку к груди так, чтобы было отчетливо видно, какой роскошный подарок красуется на ее пальце. Стоимость этого украшения, по некоторым оценкам, составляет порядка 700-800 тысяч рублей. Многие поклонники модели сразу же отметили, что кольцо с изумрудом прекрасно сочетается с цветом ее глаз, другие же удивились огромной цене подарка Тимати, третьи просто засыпали Решетову комплиментами, добавив, что в новом статусе молодой мамы она заметно преобразилась.

«Изумруд вам очень идет, он прекрасно сочетается с голубыми глазами», «Красивое кольцо», «Ого, 700 тысяч, да мне бы на оплату всей учебы хватило, но все равно очень красиво», - эти и другие комментарии оставляют поклонники под новой публикацией знаменитости.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:35

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