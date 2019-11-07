Светлана Антонова мечтает сниматься в исторических проектах

Светлана Антонова активно пользуется социальными сетями и старается рассказывать преданным поклонникам обо всем, что происходит в ее жизни. Сегодня актриса решила поделиться с фанатами своей мечтой. Знаменитость показала несколько снимков, на которых она запечатлена в нарядах начала прошлого столетия. В комментарии к опубликованному в Instagram посту Светлана Антонова написала, что ей хочется больше принимать участия в исторических проектах. Артистка отметила, что ей предлагаю играть милиционеров и врачей, поскольку именно такие проекты больше смотрят зрители. Также знаменитость сообщила, что для таких съемок необходимо только одно место действия и костюмы особо ненужны, что намного дешевле исторических нарядов.Светлана Антонова отметила, что не согласна с таким мнением и считает, что зритель хочет интересных и исторических проектов. В конце своего поста актриса поинтересовалась у фанатов, какие они хотят видеть кадры. Подписчики согласились со знаменитостью в ее высказываниях.