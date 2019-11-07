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Назван метод очистки легких людей, проживающих в городах с грязным воздухом

Во многих крупных городах фиксируется высокий уровень загрязнения атмосферы. В отдельных случаях загрязнение воздуха достигает многолетних рекордов, а вред, наносимый здоровью жителей таких городов, сопоставим с ежедневным выкуриванием пачки сигарет. Специалисты изучили проблему и назвали лучший способ очистки легких людей, которые живут в подобных условиях.
Назван метод очистки легких людей, проживающих в городах с грязным воздухом

Утверждается, что им является паровая терапия. Вдыхание пара, утверждают эксперты, помогает избавиться от выделяемой органом слизи. При этом отмечается, что проблема с загрязнением воздуха усугубляется в зимний период, поскольку ветер в это время движется заметно медленнее, а туман и дымка застаиваются у поверхности земли, в результате чего образуется смог. В таких условиях огромное количество людей страдает от сухого кашля, который позволяет вывести из легких пыль и смолы, поэтому рекомендуется практиковать контролируемый кашель. Также немало пользы может принести употребление зеленого чая, который имеет массу полезных свойств. В этом напитке содержится большое количество антиоксидантов, которые способны предотвращать воспалительные процессы в легких. Другие же его компоненты обеспечивают тканям легких высокий уровень защиты от воздействия дыма.

Более того, ученые даже провели соответствующее исследование, в рамках которого установили, что у людей, выпивающих в день по две чашки зеленого чая, легкие работают значительно лучше. Наконец, весьма полезными в таких случаях считаются продукты с выраженным противовоспалительным действием: вишня, мед, бобы, капуста, куркума, грецкие орехи и прочие.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:30

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