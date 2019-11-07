Назван метод очистки легких людей, проживающих в городах с грязным воздухом





Утверждается, что им является паровая терапия. Вдыхание пара, утверждают эксперты, помогает избавиться от выделяемой органом слизи. При этом отмечается, что проблема с загрязнением воздуха усугубляется в зимний период, поскольку ветер в это время движется заметно медленнее, а туман и дымка застаиваются у поверхности земли, в результате чего образуется смог. В таких условиях огромное количество людей страдает от сухого кашля, который позволяет вывести из легких пыль и смолы, поэтому рекомендуется практиковать контролируемый кашель. Также немало пользы может принести употребление зеленого чая, который имеет массу полезных свойств. В этом напитке содержится большое количество антиоксидантов, которые способны предотвращать воспалительные процессы в легких. Другие же его компоненты обеспечивают тканям легких высокий уровень защиты от воздействия дыма.Более того, ученые даже провели соответствующее исследование, в рамках которого установили, что у людей, выпивающих в день по две чашки зеленого чая, легкие работают значительно лучше. Наконец, весьма полезными в таких случаях считаются продукты с выраженным противовоспалительным действием: вишня, мед, бобы, капуста, куркума, грецкие орехи и прочие.