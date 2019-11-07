Внедорожник Hyundai Venue поступил в продажу





Hyundai Venue 2020 года - самый новый, маленький и доступный внедорожник не только в каталоге бренда, но и на глобальном рынке. Не успев прийти на смену 5-дверному Accent, автомобиль уже получил множество похвал и наград в Индии. Новинка предлагает убедительное сочетание стиля внедорожника со спортивными функциями, доступной ценой и хорошим качеством вождения. И теперь кроссовер был выпущен в продажу в автосалонах США.Hyundai Venue SE 2020 года, оснащенный 6-ступенчатой "механикой", стоит от 17,2 тысяч за стандартную версию до 22 тысяч долларов США за специальную модель Denim с эксклюзивной схемой окраски и высокими эксплуатационными характеристиками. Все же, все комплектации доступны исключительно с передним приводом. Тем не менее, машина имеет обновленный 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 121 лошадиных сил. Он сочетается с механической коробкой передач в Venue SE или бесступенчатой ​​АКП в Venue SEL. Внедорожник также имеет кнопочное зажигаение, парктроник и камеру заднего вида, два входа USB, автоматический климат-контроль, раздвижной подлокотник и акустическую систему с 6 аудио-колонками.