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Леди Гага отменила вечернее выступление в Лас-Вегасе из-за болезни

Леди Гага сообщила фанатам, что не сможет сегодня выйти на сцену из-за болезни. Певица отменила вечернее выступление в Лас-Вегасе и показала поклонникам, как борется с недугом.

33-летняя Леди Гага с 28 декабря 2018 года дает концерты в своей резиденции Lady Gaga Enigma в Лас-Вегасе, и уже 9 ноября текущего года певица должна завершить свои выступления в рамках этого шоу. Однако прощание с залом Park Theater, что в отеле Park MGM, возможно, придется отложить. Причиной тому внезапная вирусная инфекция, которую подхватила звезда, о чем она сама и сообщила в Instagram Stories.

По словам Леди Гаги, она настолько слаба и обессилена болезнью, что не сможет выйти сегодня на сцену и исполнить первую часть шоу под названием «Enigma». Певица также призналась, что к физическому недомоганию добавилось и моральное «опустошение» в следствии того, что артистка вынуждено «подводит» своих многочисленных фанатов, которые приехали на ее выступление. Однако оскароносная исполнительница призналась, что обязательно справится с бронхитом и синуситом в кратчайшие сроки ради своих «маленьких монстров».

К опубликованному в Stories сообщению Леди Гага добавила фото, на котором запечатлена с капельницей в руке и трубкой во рту. На снимке знаменитость лежит на диване в спортивном костюме и закрывает лицо рукой. Поклонники певицы сразу же принялись в комментариях к фото на странице звезды в Instagram желать ей здоровья и давать рекомендации по борьбе с недугом, а также желать скорейшего выздоровления. Кроме того, фанаты артистки подняли вопрос, будет ли вечернее выступление перенесено или же просто отменено, однако пока Леди Гага эту ситуацию не прояснила.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:14

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