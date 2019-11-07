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Эксперты назвали автомобили, угнать которые сложнее всего

Современные производители автомобилей используют все более передовые противоугонные средства, пытаясь эффективно противостоять злоумышленникам и защитить свои модели. Эксперты провели тщательный анализ штатных систем безопасности многих моделей и составили список автомобилей, угнать которые сложнее всего.
Эксперты назвали автомобили, угнать которые сложнее всего

Отмечается, что в популярных моделях немецких брендов Volkswagen, BMW и Audi управление охранными системами осуществляется с помощью специального брелока, через которых активируется так называемый «спящий» режим. Это оборудование, уверены специалисты, обеспечивает машинам высокий уровень защиты от кражи. Эксперты по безопасности провели тестирование последних моделей автомобилей популярных марок, шесть из которых были удостоены довольно высокой оценки по показателям защиты от угона. Речь идет о Volkswagen Passat, Ford Puma, BMW X6, BMW 8-Series и 1-Series, а также Audi A6 Allroad. Именно эти модели были признаны лидерами рейтинга за высочайшую безопасность, в том числе за защиту от угона без ключа.

Отмечают специалисты и некоторые модели японской марки Subaru, в которых для запуска двигателя возможна установка специального пин-кода. Впрочем, убеждены эксперты, производителям намного важнее добиваться устранения всех потенциальных уязвимостей, которые могут быть использованы угонщиками.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:50

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