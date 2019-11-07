Ученые впервые наблюдали выброс газов с далекой галактики





Исследуя влияние звездных ветров из далекой галактики Макани, группа исследователей из США сделала новое открытие. Их выводы впервые свидетельствуют о роли выброса космического газа в создании межзвёздной среды. Она существует в областях вокруг звезд и играет активную роль в эволюции их скоплений. Уникальная композиция Макани, чье название переводится как "ветер" в гавайском языке, состоит из двух недавно объединенных массивных галактик, которые соединились из-за гравитационного притяжения. Подобные слияния часто приводят к событиям невероятных масштабов, когда значительное количество газа сжимается, что приводит к взрыву сверхновых.Ученые говорят, что до сих пор они не наблюдали эти драматические всплески энергии, а лишь их последствия. «Хотя эти феномены могут произойти в какой-то момент жизни галактики, они будут относительно кратковременными, что затрудняло их наблюдение. Теперь же мы смогли непосредственно запечетлеть выброс огромных потоков пыли и газа», - отмечает Элисон Койл, профессор физики в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Данные из телескопа «Хаббл» указывают на то, что помимо старых, средних и молодых звезд, галактика может содержать и сверхмассивную черную дыру. Это говорит ученым, что свойства и временные рамки Макани фактически подтверждают важность галактических ветров в "подпитке" межзвёздной среды.