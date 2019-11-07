Наталья Подольская никогда не заставляет сына Артемия кушать

Недавно Наталья Подольская и ее сын Артемий приняли участие в передаче "Регина плюс 1". Сегодня исполнительница поделилась видео, на котором показано, как весело звездная мать проводит время со своим ребенком. Сначала ролик снят в комнате мальчика, в которой исполнительница рассказывает, что он непоседа. На следующих кадрах показана возлюбленная Владимира Преснякова уже на кухне, она стоит рядом с сыном Артемием и уговаривает его покушать. Смотря прямо в камеру, певица говорит, что никогда не заставляет своего ребенка кушать, поскольку хорошо помнит, что в детстве ее постоянно заставляли это делать.В комментарии к опубликованному в Instagram посту Наталья Подольская написала, что благодарна съемочной группе за проделанную работу. Также супруга Владимира Преснякова отметила, что Артемий очень хорошо псмотрится в кадре. За 30 минут публикацию певицы просмотрели 8 000 пользователей Сети.