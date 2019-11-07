Эксперты назвали 5 самых экономичных бюджетных седанов на российском рынке





Первая строчка досталась немецкому бюджетнику Volkswagen Polo. Главным преимуществом этой модели считается его 1,4-литровый 125-сильный двигатель TSI с расходом топлива в смешанном цикле всего 5,7 литра на каждые 100 километров пробега. Причем, точно такую же экономичность демонстрируют и комплектации с 1,6-литровыми MPI агрегатами мощностью 90-110 л.с. «Серебро» завоевал южнокорейский Kia Rio с аналогичным расходом топлива, как и у лидера рейтинга. Вот только начальная стоимость этой модели в базовой комплектации почти на 70 тысяч рублей выше. Замыкает тройку лидеров еще один представитель корейского автопрома - Hyundai Solaris. И снова показатели расхода топлива аналогичные – 5,7 литра на «сотню» в смешанном цикле. Причина в том, что двигатель у «авто такой же, как и у занявшего второе место земляка.Далее следует китайский седан Ravon R4 с чуть более высокими показателями по расходу топлива. Его 1,6-литровая рядная «четверка» с мощностью 106 лошадиных сил потребляет порядка 6,2 литров бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле. Попала в рейтинг и отечественная LADA Granta. Двигатель «вазовского» седана с рабочим объемом 1,6 литра заметно уступает другим участникам рейтинга по экономичности, потребляя порядка 6,5 литров на «сотню». Зато у LADA Granta есть другое преимущество – ее ценник в 501 тысячу рублей можно назвать самым низким из всех представленных экземпляров.