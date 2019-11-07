«Ногой в живот»: Порноактриса Ангелина Дорошенкова обвинила Богдана Титомира в избиении





Порноактриса и стендап-комик Ангелина Дорошенкова стала жертвой нападения. При этом на звезду фильмов для взрослых набросился не какой-нибудь безумный фанат или блюститель морали, а «первый рэпер России» Богдан Титомир. Инцидент произошел на одной из вечеринок, где собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса. По словам актрисы фильмов для взрослых, увидев звезду начала 2000-х, она решила подойти к нему и поздороваться, однако певец отреагировал на ее появление неадекватно.Артистка, более известная под псевдонимом Ally Breelsen, пожаловалась на то, что 52-летний Богдан Титомир вместо приветствия и поддержания светской беседы начал силой тянуть ее к себе и рвать на ней одежду. После того, как Ангелина Дорошенкова вырвалась и заявила, что подобное поведение не приемлет, певец начал ее оскорблять, ссылаясь на сферу деятельности актрисы. В итоге порнозвезда ответила бывшему участнику группы «Кар-Мэн» в том же ключе и вышла в коридор, чтобы успокоиться и прийти в себя. Однако Титомир решил, что разговор еще не окончен и пошел за ней.В итоге перебранка превратилась в избиение. Певец принялся бить порноактрису по голове и «ногой в живот», Дорошенкова закрывала лицо и пыталась уворачиваться от ударов как могла, и в конечном итоге смогла вырваться и убежать. Как заявила сама звезда фильмов для взрослых, в полицию она не обращалась, а просто попросила своих друзей поговорить с Титомиром.