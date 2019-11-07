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Сбербанк планирует запустить «помощника врача» с технологией ИИ

Сбербанк планирует в обозримом будущем запустить уникальную программу под названием «помощник врача», которая основана на технологии ИИ, что позволит значительно быстрее и эффективнее диагностировать заболевания и даже предлагать соответствующее лечение. Этот проект активно обсуждают с властями нескольких регионов страны, передает информагентство РИА Новости.
Сбербанк планирует запустить «помощника врача» с технологией ИИ

«Сбербанк сегодня ведет работу над многими проектами в сфере применения ИИ, в том числе в здравоохранении. Заметен серьезный потенциал в создании современных инструментов для медиков, их ассистентов, которые позволят врачам значительно эффективнее и быстрее выявлять заболевания и предложить пациентам соответствующее лечение. Старт этой программы уже обсуждается с рядом субъектов Федерации», - приводит агентство слова зампреда правления банка Александра Ведяхина. Сообщается также, что в процессе создания «помощника врача» очень важным считается обеспечение большого набора данных, размеченных опытными медиками. Они потребуются для дальнейшего обучения искусственного интеллекта.

Представитель также подчеркнула, что на данный момент специалисты Сбербанка в рамках этого проекта находятся на стадии проведения научных исследований. «Коробки пока еще нет, но уже есть результаты первых исследований и реальный код, позволяющий работать с данными и изображениями», - добавил он.

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Наука / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:07

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