Эксперты назвали 5 сновидений, сигнализирующих о проблемах со здоровьем





Современная научная мысль отрицает возможность сновидений прогнозировать события из реальной жизни. Все же, некоторые ученые говорят о возможных сигналах, которые может подавать бессознательное при наличии определенных заболеваний. Обычно это относится к стрессовым состояниям и усталости, как в случае сновидений о животных, но эксперты указывают и на вероятность серьезных недугов. К таковым относятся зубы, указывающие на возможный невроз или проблемы с паническими атаками.А вот в случае роскошных банкетов человек может переживать психологический разрыв между желаемым и реальным. Более прозаической причиной часто оказывается диета, говорящая о нежелании отказывать себе в определенных продуктах. Любые кошмары о насилии либо нападений со стороны неизвестных иногда бывают вызваны травматическими воспоминаниями с прошлого, либо же развивающимся нервным заболеванием. Сны, которые заставляют резко вскочить с кровати, обычно связаны с перееданием в позднее время. Из-за этого повышается кровяное давление и изжога, вызывающие беспокойство, которое нарушает ночной отдых.