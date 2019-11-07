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Онколог рассказала о симптомах, указывающих на рак легких

Онколог Дина Сакаева рассказала о симптомах, указывающих на наличие злокачественных опухолей легких или бронхов. Также заместитель главного врача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Республики Башкортостан» обратила внимание на важность регулярных медицинских обследований для своевременного выявления рака.
Онколог рассказала о симптомах, указывающих на рак легких

Как утверждает специалист, среди симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии рака легких или бронхов, непрекращающийся и не поддающийся лечению кашель, сильная отдышка, не связанная с какими-либо определенными факторами, слабость и стабильно повышенная температура тела, а также откашливание кровянистой мокроты. Онколог Дина Сакаева отметила, что любой из вышеперечисленных признаков – уже повод обратиться к врачу и пройти полное медицинское обследование организма. При этом подобные меры стоит предпринять безотлагательно, так как часто рост злокачественных новообразований проходит абсолютно бессимптомно, и первые проявления недомогания или физического дискомфорта появляются только на поздних стадиях.

Кроме того, тошнота, головокружение и мигрень также могут указывать на наличие рака, так как опухоли способны давать метастазы по всему организму, включая и мозг. Наиболее же действенный и качественный способ диагностики – это своевременное выявление онкологии с помощью регулярных медицинских обследований, которые помогут выявить заболевание на той стадии, когда оно еще поддается лечению.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:18

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